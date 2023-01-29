Стела «Город трудовой доблести» за 175 млн руб. появится в Северодвинске

В городе установят памятный знак, подтверждающий статус Северодвинска как «Города трудовой доблести и славы». Это будет стела на пр. Труда, которую планируют установить к 85-летию города.



Напомним, что Северодвинску в 2021 г. присудили статус «Города трудовой доблести и славы». В том же году столичные специалисты начали разработку памятника. Он будет высотой 17 м и 4 пилонами. Материал изготовления - нержавеющая сталь, потому что она не окисляется и на открытом воздухе сможет долго сохранять изначальный вид. Но с финансированием вопрос пока не закрыт.



Локация для мемориального комплекса символичная, но перед монтажом нужно благоустройство. Для этого нужно 174 млн руб., и в этом году из бюджета выделят 70 млн руб. Остальные деньги будут нужны в 2024 г.



Напомним, что другая городская стела - «Город воинской славы» - обошлась горбюджету в 30 млн руб. Это удивляет основную массу горожан, которые считают такие расходы чрезмерными, а сам статус ничего им не дающим. Решение по этому вопросу примут на сессии парламента в феврале.

