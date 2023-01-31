15% жителей Коми - бедняки

Пока жители Москвы покупают себе роскошные апартаменты и отдыхают в ОАЭ, в Коми 15% жителей еле сводят концы с концами.



Комистат недавно обновил данные об уровне жизни в республике в 2021 г. Оказалось, что 15,2% жителей региона находятся за чертой бедности, 1,5% живут на 7 тыс. руб. в месяц, а иногда и на меньшую сумму.



28,6% населения получают доход 27 тыс. - 45 тыс. руб. в месяц, 18% - 19 тыс. - 27 тыс., свыше 60 тыс. руб. получают 16,4%, 45 тыс. - 60 тыс. - 12,5%, менее 19 тыс. - 11,6%.



49% жителей Коми денег хватает лишь на самое необходимое - одежду и еду, чтобы не замерзнуть и не умереть с голоду. При этом они питаются не самыми качественными продуктами и покупают дешевые вещи из дешевых материалов. Покупка крупных бытовых товаров им недоступна. Стиральные машины, телевизоры покупаются в кредит.



По полной живут только 3% жителей региона, только они ни в чем себе не отказывают. 16% населения Коми зарплат не хватает на оплату коммунальных платежей, пищу и одежду. Интересно послушать, что на это скажут власти Коми, постоянно салютующие об успехах в социальной политике.