15% жителей Коми - бедняки

Республика Коми >> Общество >> 31.01.2023

Пока жители Москвы покупают себе роскошные апартаменты и отдыхают в ОАЭ, в Коми 15% жителей еле сводят концы с концами.

Комистат недавно обновил данные об уровне жизни в республике в 2021 г. Оказалось, что 15,2% жителей региона находятся за чертой бедности, 1,5% живут на 7 тыс. руб. в месяц, а иногда и на меньшую сумму.

28,6% населения получают доход 27 тыс. - 45 тыс. руб. в месяц, 18% - 19 тыс. - 27 тыс., свыше 60 тыс. руб. получают 16,4%, 45 тыс. - 60 тыс. - 12,5%, менее 19 тыс. - 11,6%.

49% жителей Коми денег хватает лишь на самое необходимое - одежду и еду, чтобы не замерзнуть и не умереть с голоду. При этом они питаются не самыми качественными продуктами и покупают дешевые вещи из дешевых материалов. Покупка крупных бытовых товаров им недоступна. Стиральные машины, телевизоры покупаются в кредит.

По полной живут только 3% жителей региона, только они ни в чем себе не отказывают. 16% населения Коми зарплат не хватает на оплату коммунальных платежей, пищу и одежду. Интересно послушать, что на это скажут власти Коми, постоянно салютующие об успехах в социальной политике.





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