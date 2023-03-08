В Карелии напоминают, что нельзя самим хоронить домашних питомцев

Республика Карелия >> Общество >> 08.03.2023

В Минсельхозе Карелии напоминают, как следует действовать, если умерла собака или кошка. Самим хоронить труп животного нельзя. Но хозяева продолжают игнорировать установленные правила.

Владельцу нужно в течение суток после смерти позвонить в ветеринарную службу и только после заключения ветеринара определиться со способом допустимой утилизации. Этот выбор ограничен, если питомец был заражен. Для утилизации труп надо передать либо в ветклинику, либо в спецорганизацию, кремирующую животных. Услугу оказывает госучреждение «Республиканский центр ветеринарии и консультирования».

Есть большие сомнения по поводу того, что люди будут следовать этому правилу, потому что домашний питомец — это член семьи, которого они хотят похоронить по-человечески, а не сдав труп, с которым непонятно что сделают. Мало кто захочет после смерти питомца куда-то его везти, тем более хозяину это точно не нужно. Кроме того, многие уверены, что эти парила ввели только с одной целью - дать заработать бюджетному госучреждению.





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В Карелии напоминают, что нельзя самим хоронить домашних питомцев

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