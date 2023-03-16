В Петрозаводске снесут пятиэтажные дома

Республика Карелия >> Общество >> 16.03.2023

Глава Карелии подверг критике работу городских властей, которые боялись заниматься сносом аварийных домов, а вкладывали деньги в их ремонт. Это непростительная растрата государственных денег и неправильные вложения. Вместо того чтобы снести дряхлый дом, построить новый и переселить туда людей, власти вбухали миллиарды в ремонт неподлежащих ремонту домов.

Теперь в Петрозаводске будут расселить 5-этажки, потом сносить, о чем заявил губернатор республики А. Парфенчиков. Он лично оценил масштабы проблемы на Зареке. Здесь много хрущевок, подлежащих сносу. Некоторые можно снести на деньги из бюджета, некоторые при участии бизнеса. Если 5-этажки мешают реализации крупных жилых проектов, их снесут. Такие дома будут сноситься в первую очередь.

Жителям этих домов не стоит цепляться за прошлое, потому что это жилье уже давно не отвечает современным стандартам. Оно малогабаритное, с узкими коридорами, маленькими кухнями и ужасным санузлом. В таких квартирах элементарно негде разместить современную стиральную машину, бойлер, большой телевизор. Кроме того, в этих домах по стенам идут трещины, они подвержены плесени, во многих квартирах сырость.





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