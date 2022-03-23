В НАО введут сертификаты на покупку чума

Это будет новая мера поддержки оленеводов, о чем сообщил губернатор НАО Ю. Бездудный во время общения с представителями оленеводческих семейно-родовых общин. Эта встреча прошла во время нацсоревнований «Сямянхат мерета».



Оленеводы приехали с Малоземельской, Канинской, Большеземельской тундр. Они принимают участие в соревнованиях, общаются на актуальные темы. Губернатор отметил, что надо оказывать помощь оленеводам, особенно новым и молодым, чтобы они не уезжали из тундры. Именно от них поступило предложение ввести новую меру поддержки оленеводов - сделать «чумовой» сертификат. Так молодая семья может поставить собственный чум.



Также на встрече обсудили меры поддержки отрасли. Оленеводы дали оценку увеличению размера субсидии на закупку сырья, решение властей округа ввести бронь труженикам тундры по мобилизации.



Оленеводы поблагодарили губернатора за участие в решении их проблем, за помощь оленеводческим бригадам, обсудили свои планы на ближайшую перспективу, в частности гранты на покупку для нужд общины оснащения.





