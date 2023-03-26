Авиакомпания «Россия» отменяет все рейсы в Архангельск

Пока рейсы авиаперевозчика «Россия» приостанавливают с мая по начало декабря. Официальная версия закрытия гласит, что авиакомпания запланировала реконструкцию взлетной полосы Талаги за 8 млрд руб. На это время в Архангельской области будет работать аэродром Васьково. Он по техническим характеристикам принимать воздушные суда может очень ограниченно, а типы использующихся авиакомпанией самолетов физически не могут здесь осуществить посадку или взлететь.



Росавиация только недавно дала аэропорту Васьково разрешающий прием пассажирских судов среднего класса сертификат. Аэродром сможет работать в ограниченном режиме. В частности, он может работать только с Embraer 170, Ан-24, АTR-72, Ан-26, Bombardier, Як-42 и Ан-74. Мягко говоря, все эти суда не высшего класса и многие аэропорты давно с ними не работают.



Пассажиры будут вынуждены летать в Санкт-Петербург, Москву, Нарьян-Мар и Мурманск из Васьково, где в феврале стартовало строительство терминала. К 1 апреля здание аэропорта должно быть готово. Останется месяц на утрясание всех организационных вопросов.



Во время реконструкции Талаги в Архангельск смогут летать только авиакомпании S7, «Ютэйр», «Руслайн», «Северсталь», но пока продавать билеты на май начал только «Руслайн», а S7 запустит продажу в апреле.

