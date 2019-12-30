В НАО завершено строительство дороги Нарьян-Мар – Усинск

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 30.03.2023

В Ненецком округе официально открыли дорогу Нарьян-Мар – Усинск, построенную по проекту «Безопасные качественные дороги». Строительство завершилось на 8 месяцев раньше срока, не пострадает ли от этого качество?

Напомним, что в НАО почти нет приличных дорог, и это в 21 веке! Зимой куда-либо добраться проблематично. По сути, регион в плане транспорта, живет как в каменном веке, и поэтому открытие новой дороги стало событием.

Развитие дорог на Крайнем Севере является приоритетным направлением работы Правительства в рамках Стратегии развития Арктики. В этом году в регионах в рамках нацпроекта введут 17 дорог, а НАО стал первым, сдавшим дорогу в 2023 г.

Напомним, что строительство автодороги Нарьян-Мар – Усинск было возобновлено в 2015 г., с 2019 г. проект стал частью нацпроекта «Безопасные качественные дороги», получил федеральное финансирование.

30 лет жители округа ждали дорогу. Строить в арктических условиях тяжело, поэтому нужна была спецтехника.

Усинск не станет конечной точкой дороги. Далее построят мост через р. Печора в Усть-Уса (Коми), а далее дорога пойдет через Ухту и Сыктывкар.








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