Под Ухтой прошла встреча депутатов Государственного Совета РК

Республика Коми >> Общество >> 01.06.2023

Во время поездки представители республиканского Госсовета осмотрели соцобъекты, построенные в пгт при поддержке "ЛУКОЙЛ".

Компания оказывает помощь Ухте, Яреге. В Ярега разрабатывается единственное нефтетитановое месторождение в стране, в нем нефть добывают шахтным методом. На объекты социнфраструктуры направлено свыше 1 млрд руб.

Выездной день начали в ФОК "Шахтер" - крупнейшем реализованном проекте и встречи с его директором И. Шаровой. Она рассказала, что арт-объект "Пламя" - подарок в честь 100-летия Коми, 30-летия ЛУКОЙЛ. У него 275 вариаций цветов пламени, но включают его только по праздникам.

Здание занимает 4 тыс. м2. Внутри него бассейн, сауна, залы для единоборств и фитнеса, кафе. В здании тренируются футболисты, баскетболисты, волейболисты, хоккеисты, греко-римские борцы. Сюда могут прийти дети с ОВЗ, для которых есть подъемник и другое оборудование, так как здание изначально строилось адптированных для людей с инвалидностью. Во дворе есть детская площадка, скамейки для отдыха.





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