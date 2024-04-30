2-й этап благоустройства парка Ветеранов начался в Вологде

Вологодская область >> Общество >> 30.04.2024

Благоустройством парка займется компания «ГОАРА». Работы уже стартовали. В их рамках приведут в порядок территорию от кафе до центральной аллеи, зону пруда, локацию рядом с резиденцией Деда Мороза.

Контракт заключен на 120 млн руб. Работу нужно завершить до конца августа.

Глава МАУК «Парки Вологды» Ю. Коневич отметил, что площадку завезены необходимые материалы: текстиль, сетка для габионов и бордюрный камень. Рабочие приступили к нанесению разметки на плитах для укладки сетки для габионов, а также делают ограждение территории. В парке приведут в порядок зону вокруг пруда, в частности, спуски к воде, сделают площадку для воркаута, освещение, проложат беговые дорожки.

Напомним, что первый этап благоустройства выполнена в 2023 г. Годом ранее локация была выбрана путем голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Второй этап благоустройства выполнят на деньги областного правительства. Также на эти деньги приведут в порядок 7 общественных пространств.





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