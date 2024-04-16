В Коми погибают перелетные птицы

Республика Коми >> Общество >> 12.05.2024


Г. Спичак, писатель, член Общественной палаты Коми обеспокоен тем, что перелетные птицы стали гибнуть на территории республики. Он советуют всем неравнодушным помогать птицам, которые оказались не готовы к таким морозам и не в состоянии найти себе пищу из-за снега.

Спичак нашел уже 6 птиц, выжила из которых только одна. Люди обязаны помогать пернатым, например, расчищать площадки и высыпать туда пшено или просо, которым сможет прокормиться целая стая. Можно взрыхлять землю граблями, чтобы у птиц был доступ к земле, к которой они привыкли. На такие площадки обязательно прилетят птицы. Для зерноядных это станет источником корма, для насекомоядных - возможность обнаружить коконы насекомых, личинки.

Напомним, что в Сыктывкаре волонтеры недавно нашли сову у детсада по ул. Ленина, 89. Бедную лесную птицу пытались выжить вороны, но сова, видимо, была в шоке и не шевелилась. Очевидцы вызвали МЧС, сову сняли и отдали волонтерам.

Птица оказалась самкой 2023 г. р. и весом 820 гр. Она получила закрытую черепно-мозговую травму с вялотекущей бактериальной инфекцией. Сейчас птица лечат.

До этого в городе спасли еще одну пернатую красавицу - длиннохвостую неясыть, занесенную в Красную книгу. Она также пострадала от нападок ворон.





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