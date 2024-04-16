В Коми погибают перелетные птицы



Г. Спичак, писатель, член Общественной палаты Коми обеспокоен тем, что перелетные птицы стали гибнуть на территории республики. Он советуют всем неравнодушным помогать птицам, которые оказались не готовы к таким морозам и не в состоянии найти себе пищу из-за снега.



Спичак нашел уже 6 птиц, выжила из которых только одна. Люди обязаны помогать пернатым, например, расчищать площадки и высыпать туда пшено или просо, которым сможет прокормиться целая стая. Можно взрыхлять землю граблями, чтобы у птиц был доступ к земле, к которой они привыкли. На такие площадки обязательно прилетят птицы. Для зерноядных это станет источником корма, для насекомоядных - возможность обнаружить коконы насекомых, личинки.



Напомним, что в Сыктывкаре волонтеры недавно нашли сову у детсада по ул. Ленина, 89. Бедную лесную птицу пытались выжить вороны, но сова, видимо, была в шоке и не шевелилась. Очевидцы вызвали МЧС, сову сняли и отдали волонтерам.



Птица оказалась самкой 2023 г. р. и весом 820 гр. Она получила закрытую черепно-мозговую травму с вялотекущей бактериальной инфекцией. Сейчас птица лечат.



До этого в городе спасли еще одну пернатую красавицу - длиннохвостую неясыть, занесенную в Красную книгу. Она также пострадала от нападок ворон.