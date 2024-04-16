В период половодья ожидается высокий уровень воды в НАО

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 16.05.2024

Количество снега, толщина льда на р. Печора, минусовая температура позволяют прогнозировать прохождение ледохода в округе с большими трудностями. Обеспечением безопасности во время половодья нужно уже сейчас.

Толщина льда сейчас 43-95 см, что выше нормы в некоторых местах. Высота снега - 75-92 см, что тоже выше нормы на 40 см.
В протоке Городецкий Шар ледоход ожидается после 23 мая, и если затор будет ниже Нарьян-Мара, вода может подняться до 620 см, как это было в 2014 г.

Муниципалитеты к безопасному пропуску половодья подготовлены: проверены системы оповещения, сделан запас топлива, продовольствия, песка Места пунктов временного размещения укомплектованы необходимым и готовы принимать людей. Проведены работы с Правительством Архангельской области по привлечению специалистов для взрывных работ в заторах.

Мдорганизации НАО готовы к половодью. Сделаны запасы лекарств и препаратов для экстренной помощи, есть запасы в аптеках. Льготные категории граждан в селах обеспечены лекарствами, рецептами 3-6 месяцев.





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