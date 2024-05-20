Территорию вологодского предприятия благоустроят вместе с ремонтом Пошехонского шоссе

И. о. мэра Вологды А. Накрошаев провел встречу с дорожными строителями, представителями коммунальных служб, бизнесменами для обсуждения ремонта Пошехонского шоссе.



Площади у Вологодского молококомбината заменят сети, скорректируют проект благоустройства зоны. Важно отремонтировать проезжую часть, сделать комплексное благоустройство. Молокозавод считается локацией притяжения горожан, туристов, а зона заброшена.



Существовал проект оснащения парковки для туравтобуса. Будет выделено новое место под МАФы. Сделать это должны до 15 июня.



Ремонт шоссе охватит 2,2 км. Это самый масштабный дорожный проект текущего года, который проводит “Дорожное управление” по проекту “Безопасные качественные дороги”. Контракт оценен в 305 млн руб. из бюджетов разных уровней. В его рамках на шоссе заменят асфальтовое покрытие, расширят дорогу, сделают новую разметку, установят светофоры, оборудуют зоны безопасности. После ремонта изменится схема движения. Ориентировочно это произойдет в конце августа.