Были представлены топ-3 инициатив «Новых людей» для мурманчан

В мае было подготовлено несколько проектов на основе пожеланий мурманчан. Из них 3 инициативы можно назвать основными.

Цель проекта «Новое здоровое поколение» - поддержать молодых родителей, помочь им всем необходимым для здоровья ребенка, в частности бесплатное предоставление витамина D с июня. Это важно, поскольку у маленьких детей авитаминоз. В будущем помимо витамина D родителям будут выдавать Омегу-3 и йод.



По проекту будет обеспечена поддержка матерей на стадии беременности. В частности, «Новые люди» предлагают Минздраву брать анализы на ферритин, так как железодефицитная анемия слишком часто встречается во время беременности - в 50% случаев. Обнаружив проблему можно сохранить здоровье ребенка и мамы.



Партия подготовила законопроект о продлении выплат по уходу за ребенком, а если рождается второй малыш - выплачивать пособие не до 3-х лет, а до 4,5.



Также готов законопроект о запрете животных в цирке. Такую петицию поддержали 300 тыс. человек, так как звери почти всегда живут в ужасных условиях, впроголодь, а сама дрессировка состоит из физических наказаний.



Третья инициатива - проведение ежемесячного зоосубботника, помощь приютам в 46 субъектах РФ. Приютам не хватает корма, рабочих рук, пожертвований, а гуманное общество - это ответственное отношение к животным. Этот принцип надо передавать детям.



