В Каргополе реализовывают третий проект-победитель конкурса по благоустройству

Проект объединяет локации, благоустроенные в 2018 и 2021 гг.



«От Потанихи до Полторанихи» - проект, вышедший в прошлом году в финал и получивший финансирование по нацпроекту «Жилье и городская среда». После его реализации изменит внешний вид историческая часть города между Ивановской и Соборной пл. Планируется создание сквера «Исторический», арта-объекта «Летопись», 2 смотровые площадки, обустройство мемориальной зоны.



Концепции благоустройства театрального пространства и набережной Каргополя побеждали в конкурсе, а предполагаемые проектами мероприятия реализованы. Сейчас очередь реализации 3-й инициативы муниципалитета, призванной объединить пространства. В результате в городе появится красивая и продуманная зона для прогулок и отдыха, точка притяжения горожан и гостей. Здесь будут проводится городские праздники и другие мероприятия.



Подрядчик демонтирует покрытия, закупает материалы, делает пилоны для мемориальной зоны. Уже сделана валка деревьев, идет вертикальная планировка локации. Закончить работу нужно в 2025 г. Если выделенные деньги не будут истрачены, из придется вернуть в бюджет, поэтому важно реализовать проект в срок.



