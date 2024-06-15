В Петрозаводске выявлено 79 нарушений правил содержания многоквартирных домов.

«Служба заказчика» регулярно проверяет качество выполнения своих обязанностей УК и выявляет нарушения правил в жилхозяйстве.

Только на прошлой неделе проверены 214 многоэтажек, а нарушения обнаружены в 79 из них. 33 нарушения связаны с покосом травы, а 19 — с плохим обслуживанием совместного имущества, проблемами на газонах, тротуарах электросетях и водоснабжении.



УК поставлены в известность и оповещены о необходимости быстрого устранения проблем. 27 нарушений исправлены, а такие компании как «Карелия», «ЖХСервис», «УК Аверс», «Гарантия-Плюс» не посчитали нужным даже предоставить данные об устранении недочетов, что говорит об их поверхностном отношении к своим обязанностям. Если требования не будут исполнены, информацию передадут в Госкомитет Карелии по стройнадзору для административного наказания.



Собственникам квартир должны и сами следить за работой УК, ТСЖ, и если УК не выполняет условия договора, можно обращаться в Госкомитет через портал ГИС ЖКХ. Они также могут написать заявление на ул. Энгельса, 4, каб. 27, при наличии паспорта.