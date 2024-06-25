Жителям Вологды рассказали о программе мероприятий на День города

29 июня 877-летие отметит Вологда. Празднование предполагает ряд фестивалей в рамках проекта «Лето Русского Севера».

Десятый Международный фестиваль «Город ремесел» начнется 27 июня. Запланирована деловая и развлекательная программы. Первый раз в его рамках состоится фестиваль «Магия огня и звон металла», Кузнечная свадьба. Шоу с обжигом скульптур из керамики представят 5 команд. После мероприятия скульптуры будут представлены в керамическом дворике «Центра ремесел».



Впервые состоятся «КиноВечоры», на которых продемонстрируют документальные и анимационные кинофильмы.



На Кремлевской пл. 3 дня будет работать выставка-продажа редких изделий народных промыслов, состоятся мастер-классы, творческие акции.



Запланировано проведение семейного фестиваля «Складно да ладно», «Кто во что горазд фест». Гости смогут приобщиться к народной культуре и ценностям.



Вчера стартовал фестиваль стрит-арта «Палисад», за неделю которого художники поработают над фасадами нескольких зданий Вологды. Планируется создать 20 муралов.



Праздничные мероприятия завершит концерт 29 июня на пл. Революции и фейерверк.







