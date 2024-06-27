В НАО завершился 58-й туристический слет “Дорогами отцов-героев”
Место проведения - озеро Васькино. Туда приехали 12 команд, а победителем общего зачета за 2 дня испытаний стала команда “Свои люди”. На 2-м месте оказалась “На-строй”, на 3-м – “Динамо”.
Лето - время размяться после продолжительной зимы. Именно поэтому конкурс традиционно проводится в июне.
Первым испытанием программы стал кросс от Старого аэропорта до Васькино. Это 20 км, во время преодоления которых пришлось показать свои навыки в ориентировании и картографии. Лучшими стали динамовцы.
Далее пришлось перетягивать канат и соревноваться в творческом конкурсе-приветствии. В первом выиграли “Оптимисты”, во втором – “Свои люди”.
Второй день был посвящен преодолению военно-спортивной и короткой полосы препятствий. В первой лучшими стали “На-строй”, во второй – “Свои люди”.
Завершил слет “Костер дружбы”, посвященный 95-летию НАО. В конкурсе лучшим признали команду “Авиатор”.
Победители и призеры всех номинаций получили грамоты, медали, а лучших в общем зачете наградили кубками, медалями, грамотами, денежными призами.
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