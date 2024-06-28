Всероссийскую ярмарку трудоустройства посетили 2 тыс. жителей Мурманской области
В МО прошла ярмарка трудоустройства, на которой можно было пройти собеседование на интересующие вакансии и получить работу.
Глава минтруда региона С. Мякишев отметил, что ярмарка трудоустройства ежегодная. Она дает соискателям возможность построить карьеру. Во время прямого общения с работодателем можно трудоустроиться, закрыть потребность в кадрах на предприятиях. В МО 100 предприятий и 1,5 тыс. вакансий.
Ярмарка проходит на 7 площадках Мурманска, Колы, Апатит, Кировска, Мончегорска, Заполярного. Можно устроиться на работу в компании "Апатит", "Северо-Западная Фосфорная Компания", "Роснефть-Мурманскнефтепродукт", "Атомфлот", "Норильский никель", "Мурманский МТП", торговый порт "Лавна", "РЖД", "Кольская ГМК".
Соискатели проходят собеседования в нескольких компаниях, участвуют в тренингах, встречах, круглых столах, дискуссиях с экспертами, семинарах, играх, мастер-классах, викторинах. Здесь находят работы специалисты высокого класса, пенсионеры, мамы с детьми, инвалиды, школьники, люди предпенсионного возраста, студенты.
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