Северный завоз в НАО проходит по графику

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 03.07.2024


В Ненецком округе продолжается завоз энергоресурсов в самые отдаленные поселки. Топливо привозят согласно разработанному графику, о чем рассказала глава администрации Заполярного района Н. Михайлова. Энергоресурсы получили в полном объеме 6 населенных пунктов. В процентах это 39,15% плана.

На прошлой неделе добавилось 3 населенных пункта, получившие энергоресурс на 100% - Щелино, Чижа, Шойна. Дизтопливо разгружено в полном объеме в Индиге, Оксино, Выучейском, Лабожском. На 49,8% выполнен план по Великовисочному и Нижней Пеше.

В Нижний Пеше уже выгрузили все брикеты, но судно с дизтопливом село на мель и по мере повышения уровня воды, разгрузка продолжится. В Неси выгрузили 3,4 тыс. тонн угля - 91%, разгрузка продолжается.

В Коткино завезли дрова и уголь. Топки угля здесь готовы. Дрова зимой будут развозиться.

Глава НАО Ю. Бездудный собирается в рабочую поездку на запад округа в Пешу и Несь, и лично проверит качество энергоресурсов. Также он проверит капремонт школы и ферму в Пеше.





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