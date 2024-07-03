Северный завоз в НАО проходит по графику



В Ненецком округе продолжается завоз энергоресурсов в самые отдаленные поселки. Топливо привозят согласно разработанному графику, о чем рассказала глава администрации Заполярного района Н. Михайлова. Энергоресурсы получили в полном объеме 6 населенных пунктов. В процентах это 39,15% плана.



На прошлой неделе добавилось 3 населенных пункта, получившие энергоресурс на 100% - Щелино, Чижа, Шойна. Дизтопливо разгружено в полном объеме в Индиге, Оксино, Выучейском, Лабожском. На 49,8% выполнен план по Великовисочному и Нижней Пеше.



В Нижний Пеше уже выгрузили все брикеты, но судно с дизтопливом село на мель и по мере повышения уровня воды, разгрузка продолжится. В Неси выгрузили 3,4 тыс. тонн угля - 91%, разгрузка продолжается.



В Коткино завезли дрова и уголь. Топки угля здесь готовы. Дрова зимой будут развозиться.



Глава НАО Ю. Бездудный собирается в рабочую поездку на запад округа в Пешу и Несь, и лично проверит качество энергоресурсов. Также он проверит капремонт школы и ферму в Пеше.