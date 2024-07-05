В Приморском районе показали условия жизни при катаклизме



Работники противопожарной службы провели учения в Архангельской области. Их целью было показать, как организовать мобильный пункт для временного размещения людей в чрезвычайной ситуации.



Если люди оказались в районе паводка, пожара в лесу, другой ЧС возникает опасность. Когда в поселке или городе нельзя развернуть стационарный пункт размещения в объектах социальной структуры, приходится организовать мобильный.



Лагерь из палаток на открытой местности на 100 человек можно полностью организовать за 4 - 24 часа. Здесь будут приемлемые санитарные и бытовые условия, электричество, телевизионная и радиосвязь, интернет, медпункт, туалеты, полевая кухня. В палатках можно прожить несколько дней и даже недель, но длительное время там находиться тяжело, потому что каждому человеку необходимо личное пространство. В лагере могут обеспечить лишь самое необходимое.



В рамках штабно-полевых учений было проверено взаимодействие окружной администрацией, отработана процедура быстрого приема и регистрации людей.



