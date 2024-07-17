Арктика стала комфортной для работы и жизни
В Мурманской области усиленно работают над тем, чтобы привлечь в регион кадры. Для этого необходимо создавать удобную среду для жизни, досуга, работы. Так считает политолог А. Мартынов. В Арктической зоне суровые природные и погодные условия, и жить в них постоянно ранее мало кто хотел. Теперь меняются обстоятельства и жизнь людей.
За последние 30 лет масса заполярных военных городков была никому не нужна, кроме тех, кто в них временно проживал. Они были предоставлены сами себе. Военным было невыгодно развивать инфраструктуру, потому что они люди подневольные, сегодня служат здесь, завтра - в другом конце страны. Гражданские власти считали, что военные сами должны создавать себе комфортные условия.
Все поменялось в 2019 г., с приходом на пост губернатора А. Чибиса. За 4 года он добился федерального финансирования для реновации ЗАТО, вложил в это деньги областного бюджета. Сейчас в столице Севфлота Североморске возводят крытый бассейн, в Печенге – школу, в Алакуртти - ДК. Губернатор лично следит за ходом строительства, делает периодические проверки готовности объектов.
Недавно он побывал на юге Кольского полуострова, где до сих пор остались населенные пункты, в которые представители власти выше председателя райсовета не заезжали. А. Чибис добрался до с. Чапома, куда губернаторы вообще никогда не приезжали.
Рекомендуем по теме:
Министерство спорта РФ поддержало инициативу Мурманской области по строительству современного спортивно-досугового центра
В Мурманской области прошло совещание по вопросам взаимодействия гражданских властей и военного командования
Единственный в Поморье премиум аппарат УЗИ появился в Первой больнице Архангельска
Арктическую школу урбанистики запустили в Мурманске
Жители Коми стали чаще ездить в КНР
Жителям Вологды рассказали о программе мероприятий на День города
В НАО завершился 58-й туристический слет “Дорогами отцов-героев”
В Карелию за деньгами потянулись поддельные фельдшеры
Всероссийскую ярмарку трудоустройства посетили 2 тыс. жителей Мурманской области