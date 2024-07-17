Арктика стала комфортной для работы и жизни

Мурманская область >> Общество >> 17.07.2024

В Мурманской области усиленно работают над тем, чтобы привлечь в регион кадры. Для этого необходимо создавать удобную среду для жизни, досуга, работы. Так считает политолог А. Мартынов. В Арктической зоне суровые природные и погодные условия, и жить в них постоянно ранее мало кто хотел. Теперь меняются обстоятельства и жизнь людей.

За последние 30 лет масса заполярных военных городков была никому не нужна, кроме тех, кто в них временно проживал. Они были предоставлены сами себе. Военным было невыгодно развивать инфраструктуру, потому что они люди подневольные, сегодня служат здесь, завтра - в другом конце страны. Гражданские власти считали, что военные сами должны создавать себе комфортные условия.
Все поменялось в 2019 г., с приходом на пост губернатора А. Чибиса. За 4 года он добился федерального финансирования для реновации ЗАТО, вложил в это деньги областного бюджета. Сейчас в столице Севфлота Североморске возводят крытый бассейн, в Печенге – школу, в Алакуртти - ДК. Губернатор лично следит за ходом строительства, делает периодические проверки готовности объектов.

Недавно он побывал на юге Кольского полуострова, где до сих пор остались населенные пункты, в которые представители власти выше председателя райсовета не заезжали. А. Чибис добрался до с. Чапома, куда губернаторы вообще никогда не приезжали.





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