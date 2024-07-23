В НАО увеличат финансирование благоустройства по инициативе населения

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 23.07.2024

Губернатор НАО принял решение поднять сумму обеспечения проекта до 3 млн руб. (было 2 млн), общую сумму господдержки – до 35 млн. Поручение зарекомендовала себя хорошо. В 2024 г. поддержку получил 21 проект, 11 муниципалитетов (Великовисочного, Канинского, Омского, Пустозерского, Пешского, Шоинского, Коткинского, Тельвисочного, Приморско-Куйского, Нарьян-Мара, пос. Искателей). Увеличилось число реализуемых проектов, количество мунобразований реализации.

Конкурс проводится в округе с 2017 г. Муниципалитеты предлагают проекты благоустройства дворов, улиц, дворов, площадей и набережных, озеленения, создания парковок.

По условиям конкурса из окружной казны проект может быть профинансирован на 89% максимум, остальные деньги выделяют граждане. Это могут не только деньги, но и материалы, рабочая сила.

Программа считается аналогом проекта федерального уровня «Формирование комфортной городской среды». Горожане и главы населенных пунктов могут предлагать проекты наружного освещения, благоустройства, озеленения, создания/ремонта детских площадок, локаций для отдыха.

В 2023 г. поддержка была обеспечена 16 проектам на 22,5 млн руб.





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