В Мурманской области продолжается ремонт дорог
Предстоит сделать большой объем работы - отремонтировать 27 объектов, 9 из которых уже сданы. Реконструкция проводится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автодороги" по стратегии "На Севере – жить!". Для комплексного ремонта иногда надо состыковать обе программы. Например, покрытие менять по одной, освещение и тротуары по другой.
На дорогах меняют полотно, избавляются от дыр, трещин, наносят разметку.
В регионе ежегодно укладывается 1 млн кв.м. Это трассы, дороги внутри мрн. На отрезке от ул. Ивченко до Хлобыстова пришлось избавиться от большой колейности, разрезав полотно на 2,5 тыс. квадратов и уложив новое, залицевав 120 т выравнивающего слоя.
На отрезке от ул. Зои Космодемьянской до Кольского пр. заменили 6,5 тыс. квадратов полотна, тротуары, бордюрные камни Дорога готова на 98%.
Много внимания уделяется безопасности на дорогах - делают новую зебру на переходах, укладывают лежачих полицейских, устанавливают дорожные знаки у школ.
Рекомендуем по теме:
Всероссийскую ярмарку трудоустройства посетили 2 тыс. жителей Мурманской области
В НАО завершился 58-й туристический слет “Дорогами отцов-героев”
В Карелию за деньгами потянулись поддельные фельдшеры
Северный завоз в НАО проходит по графику
В Приморском районе показали условия жизни при катаклизме
Вологодские учителя могут принять участие в проекте «Земский специалист»
В Карелии открылась выставили на обозрение редкий самовар