В Мурманской области продолжается ремонт дорог

Мурманская область >> Общество >> 25.07.2024

Предстоит сделать большой объем работы - отремонтировать 27 объектов, 9 из которых уже сданы. Реконструкция проводится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автодороги" по стратегии "На Севере – жить!". Для комплексного ремонта иногда надо состыковать обе программы. Например, покрытие менять по одной, освещение и тротуары по другой.

На дорогах меняют полотно, избавляются от дыр, трещин, наносят разметку.

В регионе ежегодно укладывается 1 млн кв.м. Это трассы, дороги внутри мрн. На отрезке от ул. Ивченко до Хлобыстова пришлось избавиться от большой колейности, разрезав полотно на 2,5 тыс. квадратов и уложив новое, залицевав 120 т выравнивающего слоя.
На отрезке от ул. Зои Космодемьянской до Кольского пр. заменили 6,5 тыс. квадратов полотна, тротуары, бордюрные камни Дорога готова на 98%.

Много внимания уделяется безопасности на дорогах - делают новую зебру на переходах, укладывают лежачих полицейских, устанавливают дорожные знаки у школ.





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