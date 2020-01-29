В Плесецком округе начала работу группа по «Комфортному Поморью»



Администрация Плесецкого округа запустила работу в рамках проекта «Комфортное Поморье». Глава округа А. Кузнецов организовал группу для проработки плана на новом этапе действия проекта. В нее вошли специалисты разных отделов администрации, Собрания депутатов округа, общественного Совета.



Уже состоялось заседании рабочей группы, на котором обсудили нереализованные с 2023 г. инициативы, выбрали лучшие, утвердили план инфоподдержки проекта, дали оценку вовлечения членов ТОС, молодежи, инициативных групп, ветеранов и общественников.

После заседания Кузнецов отдал распоряжение организовать с жителями общественные слушания во всех территориальных отделах, разъяснить преимущества участия. Если у кого-то есть социально значимые идеи, можно поделиться ими в виде заявки в администрацию на ул. Ленина, 33, к. 28. Все заявки будут рассмотрены. Жителей просят не оставаться в стороне, тем более что каждый видит какие-то недостатки в разных сферах деятельности. От них зависит, поменяется ли ситуация в лучшую сторону или нет.



















