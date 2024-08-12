Панкратовский мост в Вологде отремонтирован на 80%

Вологодская область >> Общество >> 12.08.2024

Ремонт путепровода на ул. Панкратова обошелся в 86 млн руб., выделенных из бюджета Вологды, области и федерации. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонтирует Панкратовский мост «Мостостроительный отряд №61». Согласно контракту компания заменит опоры, балки, обновит проезжую часть, расширит тротуары, которые сейчас не соответствуют нормам, установят освещение, ограждения, обустроят подходы к путепроводу. Переправа станет удобна не только автомобилистам, но и велосипедистам, маломобильным гражданам.

Ремонт осуществляют 15 человек, 4 единицы техники. Уже готовы опоры, идет монтаж ригеля, установка железобетонных балок, бетонируются скаты откосов, устанавливаются опалубки, идет армирование, бетонирование консолей.

Асфальтировать путепровод начнут только осенью. Для этого сначала нужно уложить выравнивающий слой, провести гидроизоляцию.
Сдать мост должны в декабре 2024 г., хотя велика вероятность сдать объект раньше срока - в конце октября.





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