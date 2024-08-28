Памятник Петру Великому открыли на Вологодчине

На Набережной, 65 в Великом Устюге решили установить памятник Петру I. Он расположен напротив природного музея.



Разговоры о памятнике велись давно, но дело дошло до строительства и установки только с подачи гендиректора компании «Пчелка» В. Перевалову, который также известен как активный меценат.



Автор скульптуры императора - В. Маначинский, чьей руке принадлежит памятник адмиралу Ф. Ушакову, не так давно установленный в Санкт-Петербурге.



Почему памятник императору решили установить в Великом Устюге?

Во-первых, Петр I неоднократно приезжал в город. По пути из Москвы в Архангельск и из Архангельска в Москвы царь делала крюк, чтобы проверить, как обстоят дела в разных губерниях, поэтому в Великом Устюге она был как минимум в 1693, 1694, 1702 гг.



Во-вторых, именно по указу Петра был посажен корабельный лес. Эта локация находилась в 60 км от города и была призвана снабжать судостроителей качественной, специально для это выращенной древесины. Семена для соснового леса доставили из Голландии. Именно эта страна во многом послужила вдохновением для императора. Лес выращивали несколько веков, а Орловская роща была источником древесины лиственницы и сосны на нужды государственного кораблестроения.



В-третьих, Великому Устюгу надоело быть только родиной Деда Мороза.