400 детей из НАО отдохнули на Черном море по окружным путевкам

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 30.08.2024

В НАО закончился ключевой этап оздоровительной кампании. По программам округа отдохнул 401 ребенок. Еще не закончилась программа «Мать и дитя». Анапский санатории «ДиЛУЧ» принял 247 семей, в том числе 106 многодетных. Заезды продолжатся до конца сентября. Еще есть 73 путевки.

Оставшиеся путевки распределят между заявителями, среди которых 10 многодетных семей.

50% уже отдохнувших - многодетные семьи. Губернатор Ю. Бездудный призвал молодым семьям решаться на многодетность, потому что округ поможет им с отдыхом. Слабая попытка агитации, учитывая, что денег многодетным семьям никогда не хватает даже при учете получения пособий и прочих льгот.

Напомним, что подошел к концу отдых для членов Центра «Наш дом», занимающегося семейным устройством. Последняя группа отдыхающих вернуться домой сегодня. За лето смогли отдохнуть в санатории «Решма» (Ивановская область) 26 детей, которые в июле поехали на море в Геленджик. Несмотря на то, что НАО небольшой регион, 26 детей - это слишком мало для целого лета. В оздоровлении нуждается гораздо больше детей, потому что они живут в северных регионах, где постоянный недостаток тепла, солнца, витаминов.





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