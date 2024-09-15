Выплаты на детей в Коми повлияли на рождаемость

Республика Коми >> Общество >> 15.09.2024

Глава Коми В. Уйба считает, что надо поддерживать рождаемость двумя мерами. Забота о матерях поможет им стать финансово уверенными, поощрение врачей, фельдшеров должны получать поддержку в сохранении беременности будущих рожениц.

Результат внедрения в Коми семейного капитала - выдача в регионе на первого, третьего, последующего ребенка. Мама получает по 300 тыс., если родила до 25 лет - 500 тыс. Одними выплатами на стремление стать родителем не повлиять, но без денег сделать это вообще невозможно.

Когда женщина до 25 лет рожает ребенка, гарантия повторного рождения выше. За 9 месяцев этого года родилось на 15 детей больше, чем годом ранее (584 против 569).

Увеличилась доля появления на свет первого, второго ребенка в первом полугодии. В 2022 г. коэффициент рождаемости был 1,53, сейчас - 1,56. По стране показатель 1,41.

В 2020 г. родившихся детей было 10617, за неполный 2024 г. - 12497.

За 7 месяцев текущего года 147 женщин решили не прерывать беременность. Это 14,8% желавших сделать аборт.

В 2024 г. объем господдержки семей в регионе составил 8,6 млрд руб.





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