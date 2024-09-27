Женщин предлагают вернуть в шахты и рудники
Минтруд РФ предлагает откорректировать список запрещенных для женщин профессий. Предлагается дать им возможность спуститься в рудники и шахты, но на деле не под землю, а на поверхности. Только на не начавшие работу рудники. Дамам также предлагается водить самоходные машины на открытых горных работах. Вологодскую область это затронет в первую очередь.
Замминистра труда Вовченко считает, что внедрение новых технологий, развитие современных процессов производства не оказывает вредного влияния на организм в некоторых отраслях.
Напомним, что последний раз перечень недоступных для дам профессий был изменен в январе 2021 г., когда женщинам разрешили водить мощные грузовики, спецтехнику на полях, т. е. работать трактористами, комбайнерами. Стало возможным устроиться боцманом, шкипером и машинистом в метро.
Но женщин по прежнему не хотят видеть сталеварами, бурильщиками, камнетесами и в 97 профессиях.
Скептики считают, что официальные запреты для трудоустройства дам не нужны. Женщин можно трудоустраивать везде, если они обладают достаточной силой, выносливостью, здоровьем и компетенциями. Некоторые из них смогут выполнять работу лучше мужчин, так как обладают большей обязательностью и склонностью придерживаться плана.
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