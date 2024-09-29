Перевозчики Петрозаводска получили новые автобусы
На заседании комиссии по безопасности движения на дорогах, которое прошло в петрозаводской мэрии, первый замглавы города М. Ершова говорили о всех аспектах проблемы. На заседании присутствовали сотрудники ГАИ, Ространснадзора, частных автотранспортных фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками на муниципальных маршрутах.
Присутствующим рассказали, что началось обновление автопарка. ТК «Паллада», «АТП-2» купили по автобусу, которые будут запущены на маршрутах № 25 и 14. В планах закупка «АТП-2» 5 машин, ТК «Паллада» - от 3-х. С новыми автобусами говорить об улучшении экологии рано, так как их пока мало для серьезных положительных изменений.
После рейдов с участием мэрии, перевозчиков в 2024 г. привлечено к административной ответственности на 500 тыс. руб.
По договоренностям с перевозчиками решен вопрос с отображением в приложениях Яндекс.Карты и Умный транспорт маршрутов № 26, 14, 9, 5, 17. С 26 сентября там появились маршруты 21 и 22. Работа по направлению продолжаются, а все обращения горожан фиксируются.
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