Перевозчики Петрозаводска получили новые автобусы

Республика Карелия >> Общество >> 29.09.2024


На заседании комиссии по безопасности движения на дорогах, которое прошло в петрозаводской мэрии, первый замглавы города М. Ершова говорили о всех аспектах проблемы. На заседании присутствовали сотрудники ГАИ, Ространснадзора, частных автотранспортных фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками на муниципальных маршрутах.

Присутствующим рассказали, что началось обновление автопарка. ТК «Паллада», «АТП-2» купили по автобусу, которые будут запущены на маршрутах № 25 и 14. В планах закупка «АТП-2» 5 машин, ТК «Паллада» - от 3-х. С новыми автобусами говорить об улучшении экологии рано, так как их пока мало для серьезных положительных изменений.

После рейдов с участием мэрии, перевозчиков в 2024 г. привлечено к административной ответственности на 500 тыс. руб.

По договоренностям с перевозчиками решен вопрос с отображением в приложениях Яндекс.Карты и Умный транспорт маршрутов № 26, 14, 9, 5, 17. С 26 сентября там появились маршруты 21 и 22. Работа по направлению продолжаются, а все обращения горожан фиксируются.








Рекомендуем по теме:

Правительство Карелии поможет возродить "Карелавтотранс"

Архангельские перевозчики получили штраф 160 тыс. руб. за нарушение графика в новогодние праздники

Низкопольные автобусы появятся в Архангельске

В Сыктывкаре на 2 недели вернут прежнюю стоимость оплаты проезда на ряде автобусных маршрутов

25 автобусов пополнят автопарк Вологды в 2019 г.

Вопросы безопасности перевозки детей обсудили в Мурманске


Запуск морского сообщения Мурманск – Шпицберген для пассажиров запланирован на 2025 г.

400 детей из НАО отдохнули на Черном море по окружным путевкам

В Сыктывкаре состоится премьера оперы "Аида"

Двум жителям Карелии простили преступление

Предприниматели за лето получили 44 млн руб. на развитие бизнеса

500 тыс. руб. могут получить работники культуры Вологодчины

Архангельские леса атакует большой черный усач
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2024 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета