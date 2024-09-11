Мурманск отмечает 108 лет

4 октября городу-герою исполнилось 108 лет. С праздником горожан поздравил И. Морарь, отметив, что северяне стали одной семьей, в которой уважают и хранят традиции. У Мурманска есть сердце и характер, а суровый климат приучил людей ценить домашнее тепло, внимание земляков и оберегать город.



Как принято в таких случаях горожане получили пожелания благополучия, здоровья и успехов. Но поскольку праздничная дата выпала на будний день, празднование состоится сегодня.



В центре работают творческие мастерские, спортивные площадки, в 18:30 стартует концерт. У отеля «Меридиан» проходят соревнования фиджитал-футболу, лазертагу, мастер-класс по робототехнике. Аттракционы, батуты, прокат электромобилей работают на ул. Воровского.



На ул. Ленинградской показывают шоу мимы, факиры, акробаты, ходулисты, дети радуются шоу мыльных пузырей. Любители экспериментом могут принять участие и посмотреть научное шоу.



На пл. Пять Углов горожан поздравят Dabro, а до них на сцене выступят городские коллективы.







