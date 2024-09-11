В Архангельске затянулся масштабный дорожный ремонт

Пр. Ломоносова должны были отремонтировать до конца сентября, но он не доделан до сих пор. Сама дорога почти готова, а состояние тротуаров ужасное. Их будут ремонтировать минимум до 15 октября, но вряд ли закончат.



Масштабные дорожные работы начались на магистрали весной. Несколько месяцев ушло на проезжую часть, ремонт и прокладку тротуаров, обустройство парковки, модернизацию уличного освещения.



Ремонт на пр. Ломоносова - самый дорогой дорожный проект - 361 млн руб. Тендер выиграла фирма «Автодороги», а та, в свою очередь, наняла субподрядчика «Помордорстрой». Именно последняя и не смогла вовремя завершить работу.



Пытаясь закончить ремонт до 30 сентября подрядчики начали откровенно «косячить». На пр. Ломоносова и ул. Серафимовича появилось барьерное ограждение, закрывающее доступ к пешеходному переходу.

Сейчас тротуары не имеют покрытия во многих местах. Бордюрные камни в плохом состоянии остались на месте. Строительный мусор, остановки остались по всей улице.



Урбанист М. Шишов считает, что даже обновленный проспект не соответствует ГОСТ и не приспособлен для инвалидов, а масштабные лужи свидетельствуют о проблемах с ливневкой.



Приемка ремонтных работ будет совершена только после исправления замечаний, но уже сейчас понятно, что к 15 октября подрядчик не успеет.