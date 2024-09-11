В Архангельске затянулся масштабный дорожный ремонт

Архангельская область >> Общество >> 07.10.2024

Пр. Ломоносова должны были отремонтировать до конца сентября, но он не доделан до сих пор. Сама дорога почти готова, а состояние тротуаров ужасное. Их будут ремонтировать минимум до 15 октября, но вряд ли закончат.

Масштабные дорожные работы начались на магистрали весной. Несколько месяцев ушло на проезжую часть, ремонт и прокладку тротуаров, обустройство парковки, модернизацию уличного освещения.

Ремонт на пр. Ломоносова - самый дорогой дорожный проект - 361 млн руб. Тендер выиграла фирма «Автодороги», а та, в свою очередь, наняла субподрядчика «Помордорстрой». Именно последняя и не смогла вовремя завершить работу.

Пытаясь закончить ремонт до 30 сентября подрядчики начали откровенно «косячить». На пр. Ломоносова и ул. Серафимовича появилось барьерное ограждение, закрывающее доступ к пешеходному переходу.
Сейчас тротуары не имеют покрытия во многих местах. Бордюрные камни в плохом состоянии остались на месте. Строительный мусор, остановки остались по всей улице.

Урбанист М. Шишов считает, что даже обновленный проспект не соответствует ГОСТ и не приспособлен для инвалидов, а масштабные лужи свидетельствуют о проблемах с ливневкой.

Приемка ремонтных работ будет совершена только после исправления замечаний, но уже сейчас понятно, что к 15 октября подрядчик не успеет.





Рекомендуем по теме:

В Мурманской области продолжается ремонт дорог

Территорию вологодского предприятия благоустроят вместе с ремонтом Пошехонского шоссе

Архангельску выделили 8 млн руб. на ремонт тротуаров

В Мурманске памятник печной трубе отремонтируют за 5,6 млн руб.

В Мурманске памятник печной трубе отремонтируют за 5,6 млн руб.

На ремонт тротуаров в Сыктывкаре направят 6 млрд руб.


500 тыс. руб. могут получить работники культуры Вологодчины

Архангельские леса атакует большой черный усач

В НАО стартовал сезон охоты на дичь

Выплаты на детей в Коми повлияли на рождаемость

Карельская семья тратит на коммунальные платежи больше 6 тыс. руб. в месяц

Нацбиблиотека Коми представила литературный журнал писателей России "Наш современник"

Архангельская семья тратит на оплату услуг ЖКХ до 6 тыс. руб.
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2024 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета