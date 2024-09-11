В Вологде обсудили трудоустройство подростков на лето 2025 г.

Вологодская область >> Общество >> 11.10.2024

Администрация Вологды, представители бизнеса, профсоюзов встретились в Департаменте экономразвития для решения вопросов социально–трудовых отношений работодателей и подростков.

В 2024 г. было создано больше рабочих мест, чем годом ранее, поэтому у детей был выбор. Активно работало отделение Союза промышленников Вологодской области, 8 спонсоров помогали в трудоустройстве, поэтому 80 подростков получили хорошую зарплату. Результата удалось достичь слаженной работой профсоюзов, власти и бизнеса.

Во время встречи обсудили подготовку этих же 3-х сторон к работе в 2025-2027 годы.

Заммэра Вологды, глава Департамента экономразвития С. Пахнина рассказала, что на данный момент в городе 13,8 тыс. подростков, из которых в 2024 г. официально работали 739 человек. Возможно, при достойной зарплате работать на полставки захотело бы больше людей, поэтому в будущем рабочих мест в разных сферах деятельности должно быть больше. Подростки должны понимать соотношение своих трудовых вложений и оплаты труда. У них не должно складываться впечатление, что они выкладываются, как ломовые лошади за гроши. Кроме того, устройство на работу даст понять, что это такое, какие правила существуют, что такое трудовая дисциплина, коллектив и мн. др.





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