Карелия стала двадцатой в рейтинге по материальному благополучию

Попадание в первую двадцатку стало лучшим достижением Карелии, и лучшим, чем годом ранее.



Первым по материальному благополучию в 2023 г. стал Ямало-Ненецкий АО, причем с этого места округ никто не может сдвинуть уже второй год подряд. Также топ-3 попали Чукотский АО, Магаданская область. Соседняя Мурманская область стала седьмой, а за ней расположились Москва, Санкт-Петербург.



Карелия набрала 58,25 балла. В 2022 г. республика набрала 41,20, поэтому можно сказать, что она придерживается положительной динамики.



Напомним, что в рейтинг вошли все 84 региона страны. Последними в нем оказались Ингушетия, Тыва, Карачаево-Черкессия, где самое бедное население страны.



Рейтинг составлялся на базе медианных доходов к стоимости набора потребтоваров и услуг; среднемесячного объему депозитов, привлеченных денег физлиц банков на человека. Учитывалась доля бедного населения, у которого доходы ниже черты бедности, доля семей, способных купить жилье по ипотечному кредиту, доля людей с доходом от 60 тыс. руб.