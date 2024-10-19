Исполнилось 300 лет с начала снабжения Русского Севера издательской продукцией 300 лет

Население Кольского острога РФ получает постоянное ежегодное обеспечение свежих изданий с 1728 г. Ящиками доставлялись по зимнему пути журналы, календари, товары академической типографии, сегодня известной как “Издательство “Наука”.



Монархи большое внимание уделяли информированию жителей. Графики поставок календарей, книг в регионы было под контролем первых лиц страны.



В 1727 г. появилась гостипография Академии наук, первая в своем роде.



В октябре 1728 г. появился первый календарь-месяцеслов, чтобы было время распространить его по всей империи на почтовых санях до наступления нового года. Календари в обязательном порядке получали все канцелярии уездных городов, губерний, частных приставов.

Календари тогда выглядели как книги. На первых страницах располагался обычный календарь, а других – много полезной информации.



Современным аналогом можно назвать современные открывание календари. В 19 в. к календарям-книгам стали прилагать металлические гравюры-портреты известных особ, пейзажи.