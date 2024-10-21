Губернатор Вологодской области посетил объекты благоустройства Вологды

7 общественных пространств Г. Филимонов решил увидеть своими глазами. На пл. Дрыгина демонтировали устаревшее покрытие, установили уличное освещение, урны, скамейки, цветники, арт-объекты, высадили 650 деревьев. Теперь площадь будет локацией притяжения вологжан, где можно проводить время всей семьей, компаниями друзей, парами.



В сквере рядом с картинной галереей заканчивают укладку бортового камня, монтаж лавочек и устройство газонов. Идут работы по благоустройству в парке «Евковка». Сейчас кладут плитку, реконструируют входную группу, кладут металлический каркас для последующей укладки настила. Посев газонов уже закончен, подходит к концу устройство ограды на спортплощадке, подпорной стенки.



На пл. Бабушкина кладут брусчатку и бортовой камень, уже обновили уличные фонари, высадили кусты, деревья, уложили рулонный газон.



Подходит к завершению первая очередь благоустройства на бульваре Ильюшина. Локация сильно изменилась. Осталось подключить опоры освещения, установить скамейки, урны, проложить кабель освещения и сделать газон.



На бульваре пр. Победы работа закончена, осталось благоустроить тротуар с двух сторон от бульвара.