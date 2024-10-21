Супруги Марковы из НАО одержали победу в конкурсе «Семья года – 2024»

Церемония награждения победителей прошла в Кремлевском дворце. Представители Ненецкого округа, и именно семья из Омы получила награду в категории «Золотая семья».



Александр и Оксана живут вместе 41 год, вырастили 4-х детей, имеют 8 внуков. Они стараются беречь семейную историю и традиции. На пенсии Марковы живут активно. Супруг занимается реставрацией лодок, плетением рыболовных сетей, любит бывать на природе, рыбачить, охотится. Жена организовывает мероприятий в ДК. Оба являются обладателями награды за добросовестный труд.



«Семья года» прошла в 9-й раз, в ней участвовали 11 тыс. семей, но все этапы смогли преодолеть 388. Они принимали участие в 5 номинациях: скмья многодетная, сельская, молодая, «золотая», «Семья – хранительница традиций».



В категории «Золотая семья» участвовали семьи со стажем в браке больше 30 лет. Конкурс проводится для сохранения и популяризации традиционных семейных ценностей на фоне отказа современной молодежи вступать в брак, заводить детей, жить по укладу жизни предков.