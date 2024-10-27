Жителям аварийного жилья из Сыктывдинского района будут покупать квартиры в Сыктывкаре

Республика Коми >> Общество >> 27.10.2024


Заканчивается реализация программы переселения из признанных аварийными с 2012 по 2016 домов в Коми. Люди уже 10 лет живут в аварийных домах, рискуя жизнью и здоровьем, а власти только сейчас начали предпринимать меры по разрешению ситуации.

В Койгородском районе осталось расселить 20 помещений, 48 человек. 14 помещений получат новые квартиры в 2-х домах. Возведение одного дома закончится в ноябре.

В Корткеросском районе 7 млн руб. выделены на переселение в этом году. Дома для переселения находятся в Мордино и скоро будут введены в работу.

В Сыктывдинском районе сдано 3 дома, в которые люди переехали. 7 исков рассматриваются в суде от людей, недовольных стоимостью квартир. Далее квартиры будут покупать в Сыктывкаре.

93 помещения осталось расселить в Усть-Вымском районе. В 5 населенных пунктах возводят дома, которые закроют потребность в 84 квартирах. По 7 продолжаются судебные споры.

В Ижемском районе надо расселить 3 квартиры. В Воркуте переселение затруднено, так как не могут найти владельцев квартир. Привлечены сотрудники МВД.





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