Жителям аварийного жилья из Сыктывдинского района будут покупать квартиры в Сыктывкаре
Заканчивается реализация программы переселения из признанных аварийными с 2012 по 2016 домов в Коми. Люди уже 10 лет живут в аварийных домах, рискуя жизнью и здоровьем, а власти только сейчас начали предпринимать меры по разрешению ситуации.
В Койгородском районе осталось расселить 20 помещений, 48 человек. 14 помещений получат новые квартиры в 2-х домах. Возведение одного дома закончится в ноябре.
В Корткеросском районе 7 млн руб. выделены на переселение в этом году. Дома для переселения находятся в Мордино и скоро будут введены в работу.
В Сыктывдинском районе сдано 3 дома, в которые люди переехали. 7 исков рассматриваются в суде от людей, недовольных стоимостью квартир. Далее квартиры будут покупать в Сыктывкаре.
93 помещения осталось расселить в Усть-Вымском районе. В 5 населенных пунктах возводят дома, которые закроют потребность в 84 квартирах. По 7 продолжаются судебные споры.
В Ижемском районе надо расселить 3 квартиры. В Воркуте переселение затруднено, так как не могут найти владельцев квартир. Привлечены сотрудники МВД.
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