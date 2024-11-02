Губернатор Г. Филимонов поздравил А. Накрошаева со вступлением на пост мэра Вологды

Вологодская область >> Общество >> 02.11.2024

На сессии Вологодской гордумы за кандидатуру А. Накрошаева проголосовали все 24 депутата, что дало ему возможность стать на ближайшие 5 лет мэром Вологды.

Филимонов выражает новому главе города свое доверие и выражает уверенность, что под его руководством город ждут перемены к лучшему. То, что депутаты отдали за Андрея Николаевича свои голоса, говорит о высокой оценке его потенциала среди коллег.

Напомним, что в конкурсе на пост мэра участвовали 5 кандидатов, а в финальную часть попади А. Накрошаев и директор СШ №37 А. Кочешков. Они презентовали свои программы развития Вологды.

Справка. А. Накрошаев был и. о. мэра Вологды с марта 2024 г., когда свой пост оставил С. Воропанов. До этого он руководил областное управление дорожного хозяйства. За полгода до официального назначения он достойно себя показал, провел внушительный объем работ: воплотил в жизнь проекты благоустройства пл. Дрыгина и Бабушкина, бульвара на ул. Ильюшина, сквера картинной галереи, парков Евковка и Ветеранов. Далее последует реконструкция аэропорта, Вологодского кремля, подготовка к 880-летию Вологды.





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