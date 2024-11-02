Губернатор Г. Филимонов поздравил А. Накрошаева со вступлением на пост мэра Вологды

На сессии Вологодской гордумы за кандидатуру А. Накрошаева проголосовали все 24 депутата, что дало ему возможность стать на ближайшие 5 лет мэром Вологды.



Филимонов выражает новому главе города свое доверие и выражает уверенность, что под его руководством город ждут перемены к лучшему. То, что депутаты отдали за Андрея Николаевича свои голоса, говорит о высокой оценке его потенциала среди коллег.



Напомним, что в конкурсе на пост мэра участвовали 5 кандидатов, а в финальную часть попади А. Накрошаев и директор СШ №37 А. Кочешков. Они презентовали свои программы развития Вологды.



Справка. А. Накрошаев был и. о. мэра Вологды с марта 2024 г., когда свой пост оставил С. Воропанов. До этого он руководил областное управление дорожного хозяйства. За полгода до официального назначения он достойно себя показал, провел внушительный объем работ: воплотил в жизнь проекты благоустройства пл. Дрыгина и Бабушкина, бульвара на ул. Ильюшина, сквера картинной галереи, парков Евковка и Ветеранов. Далее последует реконструкция аэропорта, Вологодского кремля, подготовка к 880-летию Вологды.



