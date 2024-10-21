В Ненецком округе продолжается прием заявок на Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ

Регистрация на форум #МЫВМЕСТЕ открыта до 10 ноября. В 2024 г. в нем примут участие 10 тыс. человек из 40 стран, но в основном из РФ. Мероприятие пройдет 4 - 8 декабря в столичном «Манеже». Каждый год на форуме награждают лауреатов #МЫВМЕСТЕ.

Организаторы — Росмолодежь.Добро и Ассоциация Добро.рф при поддержке акции #МЫВМЕСТЕ.



Заявку от НАО можно подать на платформе ДОБРО.РФ.



В этом году мероприятие впервые пройдет в 2-х часовых поясах.



5 декабря пройдет онлайн-марафон, который объединит Владивосток и Москву. В остальных регионах состоятся встречи с представителями #МЫВМЕСТЕ, награждение добровольцев, марафон с волонтерами Белгородской, Брянской и Курской областей, в котором федеральные органы выступают наставниками.



Ключевым событием станет награждение лауреатов премии #МЫВМЕСТЕ, номинаций «Волонтер года», «Волонтер СНГ». Можно будет выбрать трек программы самореализации: семейный, общественный, мировой, государственный и бизнес.



Состоится съезд социально-ответственного бизнеса, запуск акции «Новый год в каждый дом» и подведение итога деятельности добровольческих организаций.



Участвовать в форуме могут добровольцы, социально-ориентированные НКО, волонтеры, органы власти, компании?, медиа, активисты Движения Первых и представители международного соцсектора.







