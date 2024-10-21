Школьный музей Шойны стал призером конкурса «Солдаты Великого Отечества»

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 16.11.2024

Участницами конкурса стали Надежда и Анастасия Канюковы. С ними встретился губернатор НАО для передачи награды.
Конкурс организован «Единой Россией» по партийному федеральному проекту «Историческая память». НАО представляли выпускницы школы из Шойны, сейчас продолжающие обучение в профучилище. Они с учителями и другими школьниками занимались сбором информации о героях-земляках.

С девушками встретился Ю. Бездудный, поздравивший с достойным представлением региона на конкурсе.

Для поздравления всех призеров организовали телемост. Девушкам вручили сертификат за третье место на 200 тыс. руб. на развитие музея. Губернатор поздравил сестер, а также директора школы Т. Широкую, коллектив учителей за воспитания патриотов.

Справка. Всероссийский конкурс музеев «Солдаты Великого Отечества» проводится среди общеобразовательных учреждений, организаций допобразования, профобразовательных и образовательных учреждений высшего образования в рамках проекта партии «Историческая память». Он проходит поэтапно и призван определить победителей и призеров в трех категориях - лучший городской, сельский и музей учреждений высшего образования. Сестры Конюковы взяли «бронзу» в номинации на лучший сельский музей.





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