День рождения Деда Мороза отметили в Заполярном

Мурманская область Ненецкий автономный округ >> Общество >> 18.11.2024

Вчера на главной площади Заполярного показали театрально-игровую программу, посвященную Дню рождения Деда Мороза. Для юных горожан подготовили развлекательное шоу, танцы и игры. Можно было попрыгать на батутах, купить сувениры и новогодние подарки, игрушки, попробовать сладкие вкусности.

Главным действием каждого гостя было написание письма новогоднему волшебнику, так как сейчас самое время заказывать подарки. У почтового ящика для открыток и писем Деду Морозу рядом с ДК «Октябрь» весь день было людно, причем письма отправляли и дети, и взрослые.

Напомним, что завтра в ДК Нижняя Пеша также состоится развлекательная программа для детей и взрослых. Представители ДК расскажут детям о месте жительства волшебника, о том, что он любит, кто ему помогает доставлять письма, подарках. Детям предстоит отгадывать зимние загадки, играть со Снеговиком, петь и танцевать для именинника поздравительную композицию «Каравай». Закончат празднование чаепитием с десертами. Все желающие смогут отправить открытки Деду Морозу.





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