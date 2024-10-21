День рождения Деда Мороза отметили в Заполярном
Вчера на главной площади Заполярного показали театрально-игровую программу, посвященную Дню рождения Деда Мороза. Для юных горожан подготовили развлекательное шоу, танцы и игры. Можно было попрыгать на батутах, купить сувениры и новогодние подарки, игрушки, попробовать сладкие вкусности.
Главным действием каждого гостя было написание письма новогоднему волшебнику, так как сейчас самое время заказывать подарки. У почтового ящика для открыток и писем Деду Морозу рядом с ДК «Октябрь» весь день было людно, причем письма отправляли и дети, и взрослые.
Напомним, что завтра в ДК Нижняя Пеша также состоится развлекательная программа для детей и взрослых. Представители ДК расскажут детям о месте жительства волшебника, о том, что он любит, кто ему помогает доставлять письма, подарках. Детям предстоит отгадывать зимние загадки, играть со Снеговиком, петь и танцевать для именинника поздравительную композицию «Каравай». Закончат празднование чаепитием с десертами. Все желающие смогут отправить открытки Деду Морозу.
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