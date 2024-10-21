Новогодняя ель установлена в вологодском парке Ветеранов

Главная елка города стоит у Ладного терема в парке Ветеранов. Новогоднее дерево имеет высоту 16 м и оно искусственное. Пока оно не наряженное и без подсветки, выглядит скучно, а идеальные формы делают ее совсем непривлекательной. Эта цена, которую приходится платить за экономию бюджетных денег и борьбу за экологию, за которой ее пытаются спрятать.



Также в парке уже установили Деда Мороза со Снегурочкой высотой 3 м. Продолжается монтаж горки рядом со сценой. Когда наступят морозы специалисты зальют деревянный каркас катка, монтаж которого пока тоже не закончен.



В городе украшают новогодним декором бульвар Ильюшина, территорию рядом с ЦУМ, сквер картинной галереи. Ул. Мира украшена светящимися арками, Пушкинская аллея елочками, ДКПЗ светящимися Смешариками.



В 2024 г. на закупку новогоднего декора выделено 14,9 млн руб., на которые купили световой шатер, новогодний шар 3,5 м с проходом 4 светящиеся арки 7 м в высоту.



Напомним, что музей-заповедник Вологды запустил традиционную акцию «Подарок кремлевской елке». Горожанам предлагают сделать своими руками новогодние игрушки из влагостойких материалов размером 20 - 50 см.



Акция проходит до 16 декабря. Всем ее участникам пришлют грамоты, победителям — дипломы, билеты в музей.





