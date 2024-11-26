Петрозаводск завалило снегом

В связи с обильными снегопадами ситуация в городе тяжелая, но до коллапса далеко. Несмотря на то, что такие снегопады бывают ежегодно, городские службы к этому оказались не готовы, хотя убеждали, что готовность 100%. По сути, техника готова к работе, штат сотрудников есть, но их сил хватает на обычную загруженность работой, а сейчас нагрузка повышенная. Приходится привлекать дополнительные силы, работать в нерабочее время. Только благодаря этому люди по утрам могут вовремя добраться до общественного транспорта.



Сейчас ведется круглосуточный контроль за всеми системами жизнеобеспечения.



Глава Сегежского округа М. Гусева информирует жителей об уборке снега, ситуации на дорогах. По ее словам, снегоуборка идет постоянно с помощью техники и ручного труда. Пешеходные дороги, переходы, остановочные павильоны, лестницы, спуски расчищены, посыпаны песком. Идет расчистка трасс.



Тем не менее от людей постоянно поступают жалобы и на непроходимость дорог, и на застрявшие в снегу автомобили, и падающие с крыш сугробы. Коммунальные службы своими силами не успевают убирать снег, поэтому горожан просят по мере возможности им помогать.