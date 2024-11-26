Петрозаводск завалило снегом

Республика Карелия >> Общество >> 26.11.2024

В связи с обильными снегопадами ситуация в городе тяжелая, но до коллапса далеко. Несмотря на то, что такие снегопады бывают ежегодно, городские службы к этому оказались не готовы, хотя убеждали, что готовность 100%. По сути, техника готова к работе, штат сотрудников есть, но их сил хватает на обычную загруженность работой, а сейчас нагрузка повышенная. Приходится привлекать дополнительные силы, работать в нерабочее время. Только благодаря этому люди по утрам могут вовремя добраться до общественного транспорта.

Сейчас ведется круглосуточный контроль за всеми системами жизнеобеспечения.

Глава Сегежского округа М. Гусева информирует жителей об уборке снега, ситуации на дорогах. По ее словам, снегоуборка идет постоянно с помощью техники и ручного труда. Пешеходные дороги, переходы, остановочные павильоны, лестницы, спуски расчищены, посыпаны песком. Идет расчистка трасс.

Тем не менее от людей постоянно поступают жалобы и на непроходимость дорог, и на застрявшие в снегу автомобили, и падающие с крыш сугробы. Коммунальные службы своими силами не успевают убирать снег, поэтому горожан просят по мере возможности им помогать.





Рекомендуем по теме:

Жители карельской столицы жалуются на работу общественного транспорта

Сокращение штата автоинспекторов в Петрозаводске привело у росту ДТП

Подрядчик по уборке снега в Петрозаводске оштрафован на 800 тыс. руб.

За несвоевременную очистку улиц от снега дисциплинарные взыскания получили три чиновника

На дорогах Череповца установят еще 43 детектора транспорта

Мэр Череповца поставил "двойку" "Стройкомплексу" за уборку снега


Жителям аварийного жилья из Сыктывдинского района будут покупать квартиры в Сыктывкаре

Жителям Карелии ипотека будет не по карману

Штрафы за эконарушения в НАО пойдут на рекультивацию свалок

Губернатор Г. Филимонов поздравил А. Накрошаева со вступлением на пост мэра Вологды

В Мурманске проходит выставка фарфоровых кукол

В Ненецком округе продолжается прием заявок на Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ

Жителям Соловков надоело кушать ужасный хлеб местного РайПО
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2024 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета