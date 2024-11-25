Губернатор НАО дал ряд поручений заместителям и главам профильных органов власти

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 28.11.2024

После ежегодной прямой линии губернатора Ю. Бездудного с жителями НАО глава региона решил разобраться с вопросами в сфере соцзащиты, жилья, здравоохранения, транспортной доступности. Именно эти темы в своих вопросах жители затрагивали чаще остальных. На оперативном совещании Бездудный отдал поручение отработать эти вопросы, решить проблемы.

Предстоит найти ответ на вопрос, почему многодетная мать не может получить землю либо компенсацию за нее потому что был прерван период проживания в НАО? Это не является поводом для отказа в компенсации. Чтобы таких проблем больше не возникало необходимо внести изменения в закон. Многодетные семьи не должны страдать от бюрократизма и получения формальных отказов.

Глава округа поручил рассмотреть увеличение размера компенсации за аренду жилья для медработников, учителей, так как действующий не соответствует ценам рынка. Компенсация должна быть как минимум проиндексирована. Если этого не сделать, то можно не рассчитывать на то, что учителя и медработники захотят уехать из НАО.





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