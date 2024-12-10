В преддверии Нового года сыктывкарцам предлагают сделать подарок бездомным котам

В Сыктывкаре состоится фестиваль «Пойдем домой», в рамках которого горожанам предложат приютить пушистого друга из приюта и помочь кормами, теплыми вещами, лежанками.



Приют «Кошки за окошком» выступает организатором фестиваля. Для мероприятия подготовят кошек старше года, которые стерилизованы и привиты. Это максимально снижает обязанности нового хозяина о питомце. Отдавать котиков будут только лицам 23 +, которые понимают свою ответственность за кошку, как за члена семьи. Это важно, так как приютить пушистика чаще всего хотят дети, но не понимают, что котенка нужно кормить, расчесывать, убирать за ним туалет, играть, а не только гладить. Желающие усыновить питомца должны иметь паспорт для подписания договора, переноску.



Горожане также могут помочь бездомным котам материально - деньгами, кормами, древесный наполнитель для туалета, переноски, лежанки, домики.



Помимо основной программы для гостей организуют лекции, квесты, мастер-классы, аквагрим, настольные игры и розыгрыши призов.

Фестиваль пройдет в 11:00 - 16:00 14 декабря в КЗ «Сыктывкар».



Напомним, что впервые фестиваль «Пойдем домой» состоялся в прошлом году, затем в марте 2024 г.