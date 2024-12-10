В преддверии Нового года сыктывкарцам предлагают сделать подарок бездомным котам

Республика Коми >> Общество >> 10.12.2024

В Сыктывкаре состоится фестиваль «Пойдем домой», в рамках которого горожанам предложат приютить пушистого друга из приюта и помочь кормами, теплыми вещами, лежанками.

Приют «Кошки за окошком» выступает организатором фестиваля. Для мероприятия подготовят кошек старше года, которые стерилизованы и привиты. Это максимально снижает обязанности нового хозяина о питомце. Отдавать котиков будут только лицам 23 +, которые понимают свою ответственность за кошку, как за члена семьи. Это важно, так как приютить пушистика чаще всего хотят дети, но не понимают, что котенка нужно кормить, расчесывать, убирать за ним туалет, играть, а не только гладить. Желающие усыновить питомца должны иметь паспорт для подписания договора, переноску.

Горожане также могут помочь бездомным котам материально - деньгами, кормами, древесный наполнитель для туалета, переноски, лежанки, домики.

Помимо основной программы для гостей организуют лекции, квесты, мастер-классы, аквагрим, настольные игры и розыгрыши призов.
Фестиваль пройдет в 11:00 - 16:00 14 декабря в КЗ «Сыктывкар».

Напомним, что впервые фестиваль «Пойдем домой» состоялся в прошлом году, затем в марте 2024 г.





Рекомендуем по теме:

В Сыктывкаре хотят установить уличный туалет за 1 млн 558 тыс. руб.

В столице Заполярья прошел благотворительный мастер-класс по вязанию

Сотне собак из приюта Воркуты грозит смерть от жажды

Выставка "Новый Кот" прошла в Юношеской библиотеке Сыктывкара

В Петрозаводске пройдет фестиваль "Мы живем в Карелии"

В Петрозаводске дети с особенностями развития проходят адаптацию в приюте для бездомных животных


Жители Петрозаводска против строительства камнеобрабатывающего завода

В Сыктывкаре открыли зал вольной борьбы им. А. Пошивалова

Школьный музей Шойны стал призером конкурса «Солдаты Великого Отечества»

День рождения Деда Мороза отметили в Заполярном

Эксперты выяснили, кто в Поморье получает больше 100 тыс. руб. зарплаты

Новогодняя ель установлена в вологодском парке Ветеранов

Сыктывкарцы высказались по поводу городского бюджета
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2024 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета