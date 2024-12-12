В Карелии недобросовестным перевозчикам грозят штрафы до 100 тыс. руб.

Республика Карелия >> Общество >> 12.12.2024


За нарушение закона о транспортном обслуживании в Карелии перевозчикам установили штрафы. Это стало возможным благодаря законопроекту, внесенному на рассмотрение Главой Карелии А. Парфенчиковым.

Региональный парламент поддержал эту инициативу, регламентирующую требования для перевозок в общественном транспорте для улучшения качества обслуживания населения.

С марта 2025 г. перевозчикам придется придерживаться расписания движения, передавать информацию о месте нахождения каждого автобуса на маршруте в инфосистему. Транспорт должен быть адаптирован для маломобильных граждан, обладать системой измерения температуры воздуха, электронным табло, оборудованием для оплаты проезда картами.

Максимум соотношения между числом выполненных/невыполненных рейсов — 5%.

Если перевозчик работает по нерегулируемому тарифу, обязан информировать о планируемом изменении тарифа за 15 суток.
С марта 2025 г. штрафы составят: 5000 - 30000 руб. для должностных лиц, 30000 - 100000 - для юрлиц. Протоколы об админправонарушениях смогут составлять органы местного самоуправления Карелии.

До вступления закона в силу осталось меньше 3-х месяцев, за которые транспортные компании обязаны обеспечить соответствие требованиям.





Рекомендуем по теме:

В Мурманской области собачников начнут штрафовать за лай собак ночью

В Сыктывкаре на 2 недели вернут прежнюю стоимость оплаты проезда на ряде автобусных маршрутов

Населенные пункты севера Карелии свяжут между собой рельсовыми автобусами

В Сыктывкаре внедряют автоматизированную систему оплаты проезда на автобусах

20 марта решится вопрос статуса Петрозаводска

С января 2018 г минимальная оплата труда в Карелии составит 10 тыс. руб.


Жители Петрозаводска против строительства камнеобрабатывающего завода

Школьный музей Шойны стал призером конкурса «Солдаты Великого Отечества»

День рождения Деда Мороза отметили в Заполярном

Эксперты выяснили, кто в Поморье получает больше 100 тыс. руб. зарплаты

Новогодняя ель установлена в вологодском парке Ветеранов

Сыктывкарцы высказались по поводу городского бюджета

Петрозаводск завалило снегом
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2024 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета