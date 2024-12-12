В Карелии недобросовестным перевозчикам грозят штрафы до 100 тыс. руб.



За нарушение закона о транспортном обслуживании в Карелии перевозчикам установили штрафы. Это стало возможным благодаря законопроекту, внесенному на рассмотрение Главой Карелии А. Парфенчиковым.



Региональный парламент поддержал эту инициативу, регламентирующую требования для перевозок в общественном транспорте для улучшения качества обслуживания населения.



С марта 2025 г. перевозчикам придется придерживаться расписания движения, передавать информацию о месте нахождения каждого автобуса на маршруте в инфосистему. Транспорт должен быть адаптирован для маломобильных граждан, обладать системой измерения температуры воздуха, электронным табло, оборудованием для оплаты проезда картами.



Максимум соотношения между числом выполненных/невыполненных рейсов — 5%.



Если перевозчик работает по нерегулируемому тарифу, обязан информировать о планируемом изменении тарифа за 15 суток.

С марта 2025 г. штрафы составят: 5000 - 30000 руб. для должностных лиц, 30000 - 100000 - для юрлиц. Протоколы об админправонарушениях смогут составлять органы местного самоуправления Карелии.



До вступления закона в силу осталось меньше 3-х месяцев, за которые транспортные компании обязаны обеспечить соответствие требованиям.



