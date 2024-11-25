Понтонную переправу на о. Бревенник откроют в ближайшие 2 недели

В Архангельске строят понтон на остров Бревенник. После запуска он будет открыт для всех бесплатно.



Монтаж сооружения занимает порядка 10 дней, и подрядчик уже работает над установкой со стороны города. После того, как переправа будет готова, потребуется пара дней для ее естественного вмораживания в лед для большей прочности и устойчивости. Только после вмораживания подрядчик приступит к установке понтона с островной стороны.



После строительства обеих частей подготовят подъездные пути, проведут тестирование механизма, после чего рабочее состояние понтона должны зафиксировать представители Российского квалификационного общества.



За монтаж отвечает компания «Мост», представители которой сообщили, что понтон исправен. Летом в нем полностью заменили тросы на большой лебедке, а это обеспечит надежность эксплуатации на протяжении работы весь сезон. До какого времени будет открыта переправа, зависит от погодных условий. Чем дольше на улице будет стабильный минус, тем дольше переправа сможет обеспечивать соединение с островом.



Точная дата запуска понтона и открытия транспортного сообщения неизвестна. Ориентировочно - до Нового года.







