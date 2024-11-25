Жители Петрозаводска против вырубки парка “Вилда” для строительства завода



В суд был подан коллективный иск от горожан. Они требуют отменить распоряжение о праве аренды участка под возведение камнеобрабатывающего завода без торгов. Петрозаводчане не хотят завода поблизости от жилых домов, тем более вместо парка “Вилда”, который собираются вырубить.



Иск уже зарегистрирован в Петрозаводском горсуде, о чем рассказала депутат горсовета О. Тужикова. Заседание суда запланировано на 14 января 2025 г.



2,6 га земли в Песках были без всяких торгов, положенных в данном случае по закону, отдали в аренду “Торговому дому “Стоун РК” для завода по переработке камня. Для местных жителей это стало шоком, потому что они не желают жить рядом с промзоной на Соломенском шоссе. Здесь и так уже много производств, которые своим шумом и выбросами портят жизнь населению. Особенно это не устраивает тех, кто недавно приобрел квартиры в новом ЖК “Talojarvi город у воды”, которые понятия не имели, что придется жить по соседству с заводом. Также против строительства организаторы приюта бездомных животных, представители конно-спортивного комплекса.



Горожане требуют признать незаконным и отменить решение премьер-министра Карелии А. Чепика о предоставлении в аренду “Торговому дому “Стоун РК” участка без проведения тендера.



Горожане настроены решительно и будут добиваться отмены странного распоряжения и возвращения зелени парка в зону зеленых насаждений общего пользования или включения парка в состав зоны горлесов.

