Достраивать мост через р. Лемью будет московская компания

Мост должен быть введен в эксплуатацию после реконструкции до 1 сентября 2026 г.



Управление дорог Коми заключило контракт со «СтройТрансГрупп» на строительство переправы через Лемью на 22 км трассы Сыктывкар — Троицко-Печорск. В тендере принимала участие одна компания, с ней договор и заключили. Сумма — 383,4 млн руб.

Строительно-монтажные работы следует сдать к 1 июля 2026 г., весь объект - к 1 сентября.



Напомним, что мост начали строить в ноябре 2018 г., а завершить работы планировали через год. Подрядчик остановил работу в конце 2019 г., когда стройка была на финальной стадии. Из-за сильных дождей произошел сдвиг грунта, смещение 3-х опор и сломались сваи. Факт оползня подтвердила независимая экспертиза. В 2022 г. Арбитражный суд установил подложность проекта.



Достраивать объект взялся тот же подрядчик, планировал закончить строительство к осени 2023 г., но снова не получилось - сваи не справлялись с нагрузкой, поэтому пришлось снова корректировать проект, увеличивать число опор, проходить экспертизу.

После судов, экспертиз и разбирательств мост наконец-то построят.